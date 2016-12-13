مؤتمر الاتحاد العالمي للمجوهرات 2016 في يريفان، أرمينيا

كان مؤتمر الاتحاد العالمي للمجوهرات 2016 الذي عقد في الفترة من 24 أكتوبر إلى 28 في يريفان، أرمينيا، احتفالاً بالذكرى التسعين لتأسيس الاتحاد في عام 1926، وتأكيداً على مكانته كأهم هيئة تمثيلية عالمية تخدم هذه الصناعة.

ألقى الرئيس الأرميني سيرج سركسيان خطاب افتتاح المؤتمر وقد أكد في كلمته على ارتباط الأمة الأرمنية بمجال المجوهرات. “تعتبر جمهوريتنا اليوم صناعة المجوهرات وصقل الماس من بين الصناعات ذات الأولوية. لهذا السبب نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم وتشجيع هذه الصناعات بكل الوسائل الممكنة والمتوفرة”.

شهدت الجلسة الافتتاحية الرئيس الأرميني سيرج سركسيان يمنح رئيس الاتحاد العالمي للمجوهرات غايتانو كافالييري ميدالية خاصة عربون امتنان على مساهمته والاتحاد العالمي للمجوهرات بتطوير صناعة المجوهرات في أرمينيا وفي جميع أنحاء العالم.

“الاتحاد العالمي للمجوهرات هو المنظمة الوحيدة العاملة في هذه الصناعة والتي تعتبرها موضوع اهتمامها الوحيد وتشمل مسؤوليتها كامل سلسلة التوزيع، من المنجم إلى المستهلك، في كل بلد ومنطقة حيث المجوهرات والأحجار الكريمة تنتج وتصنع وتباع” بحسب دكتور كافاليري.

ركز المؤتمر على قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة وذلك بفضل جدول أعمال حافل من الفعاليات والدورات الاستثنائية المتعلقة بكل من لجانها. وقد شملت قائمة المتحدثين عدد كبير من قادة وخبراء الصناعة والمجتمع المدني الرئيسيين.