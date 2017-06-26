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CHAPEAUX! HATS OF QUEEN BEATRIX

شابو! قبعات الملكة بياتريكس

June 26, 2017 بالعربية

!غني عن القول أن القبعات الأكثر إبداعا وجمالا في العالم قد صممت للملكات! وكلما طال عهدهن، كبرت وتنوعت مجموعة قبعاتهن

CHAPEAUX! HATS OF QUEEN BEATRIX
NETHERLANDS – JUNE 12: Queen Beatrix in The Hague, Netherlands on June 12, 2004. (Photo by Alain BENAINOUS/Gamma-Rapho via Getty Images)

CHAPEAUX! HATS OF QUEEN BEATRIX CHAPEAUX! HATS OF QUEEN BEATRIX
خلال فترة حكمها التي استمرت ثلاثة وثلاثين عاماً، من 1980 الى 2013، ظهرت الملكة بياتريكس – التي عادت لتحمل لقب الاميرة صاحبة السمو الملكي بعد ان تنازلت عن العرش لابنها وليم-الكسندر ملك هولندا الحالي – دائما معتمرة القبعات الجميلة والمصممة خصيصاً لتتناسب مع الأزياء الانيقة التي ترتديها. تعد مجموعتها أكثر من مائة قبعة من اعمال اشهر صانعي قبعات السيدات، وهي تقدم مروحة واسعة ومذهلة من الاحتمالات سواء في اللون، المواد المستعملة، الاسلوب، كما وتناغم فني إبداعي ملفت بين الخط والشكل
هذه المجموعة تشكل جوهر معرض “شابو! قبعات الملكة بياتريكس” الذي يستمر من الثالث والعشرين من شهر آذار/مارس لغاية السابع والعشرين من شهر آب/اغسطس 2017 وذلك في متحف باليس هيت لو
صمم المعرض من قبل “مارتن سبرويت وتسور رشيف” بالتعاون مع مجموعة رويال هولندا، وهو يعرض القبعات جنبا إلى جنب مع صور المناسبات التي كانت الملكة ترتديها فيها، ما من شأنه ان يبرز القبعة، ليس فقط كقطعة فنية انما ايضاً كشاهد على لحظات تاريخية في حياة الحاكمة كما في حياة الامة

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