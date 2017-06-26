!غني عن القول أن القبعات الأكثر إبداعا وجمالا في العالم قد صممت للملكات! وكلما طال عهدهن، كبرت وتنوعت مجموعة قبعاتهن



خلال فترة حكمها التي استمرت ثلاثة وثلاثين عاماً، من 1980 الى 2013، ظهرت الملكة بياتريكس – التي عادت لتحمل لقب الاميرة صاحبة السمو الملكي بعد ان تنازلت عن العرش لابنها وليم-الكسندر ملك هولندا الحالي – دائما معتمرة القبعات الجميلة والمصممة خصيصاً لتتناسب مع الأزياء الانيقة التي ترتديها. تعد مجموعتها أكثر من مائة قبعة من اعمال اشهر صانعي قبعات السيدات، وهي تقدم مروحة واسعة ومذهلة من الاحتمالات سواء في اللون، المواد المستعملة، الاسلوب، كما وتناغم فني إبداعي ملفت بين الخط والشكل

هذه المجموعة تشكل جوهر معرض “شابو! قبعات الملكة بياتريكس” الذي يستمر من الثالث والعشرين من شهر آذار/مارس لغاية السابع والعشرين من شهر آب/اغسطس 2017 وذلك في متحف باليس هيت لو

صمم المعرض من قبل “مارتن سبرويت وتسور رشيف” بالتعاون مع مجموعة رويال هولندا، وهو يعرض القبعات جنبا إلى جنب مع صور المناسبات التي كانت الملكة ترتديها فيها، ما من شأنه ان يبرز القبعة، ليس فقط كقطعة فنية انما ايضاً كشاهد على لحظات تاريخية في حياة الحاكمة كما في حياة الامة