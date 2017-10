معرض دبي الدولي للمجوهرات يعقد شراكة مميزة مع أسبوع الموضة العربي

VOD DIJS and Arab Fashion Week join forces to align fashion and jewellery

كشف معرض دبي الدولي للمجوهرات النقاب عن شراكته الاستثنائية مع مجلس الأزياء العربي المسؤول عن تنظيم “أسبوع الموضة العربي” وذلك لتقديم أهم تصاميم المجوهرات الفاخرة والألماس والمعادن النفيسة مع مجموعات الأزياء الجاهزة والمرموقة إلى مجتمع دبي الراقي.

ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع انعقاد معرض دبي الدولي للمجوهرات وأسبوع الموضة العربي في دبي خلال نوفمبر المقبل، ليجسد حلقة وصل بين أهم فعاليات الموضة والمجوهرات في المنطقة ويعزز من مستويات التعاون بين القطاعين. كما يسهم هذا التعاون في تشجيع الجمهور على حضور المعرضين من خلال نشاطات التوعية الثنائية والترويج المشترك.

وتعزز فعاليات معرض دبي الدولي للمجوهرات، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 15 – 18 نوفمبر، من مكانة الإمارة كمركز رئيسي في سلسلة التوريد العالمية للمجوهرات.

ويواصل أسبوع الموضة العربي نصف السنوي تأثيره في إحداث ثورة في قطاع الأزياء في المنطقة مع عروض الأزياء الجاهزة والراقية التي تحمل توقيع أكثر من 50 مصمم من المنطقة والعالم. وتقدم الفعالية، التي تقام للمرة الأولى في سيتي ووك بالشراكة مع ’مراس‘، عروضاً عن العلامات التجارية العالمية ومجموعة مختارة من المتاجر المؤقتة الخاصة ببعض كبريات متاجر التجزئة الرائدة في المنطقة بين 15-19 نوفمبر، مما يعكس الالتزام بصناعة الأزياء الإماراتية وتعزيز مكانة دبي في عالم الأزياء العالمية.

وفي سعيهما لتوفير أفضل الأجواء لعشاق المجوهات والموضة وتبادل الخبرات فيما بينهما، سيشارك المعرضان في استضافة سلسلة من الحلقات الدراسية والعروض الترويجية والعروض التعريفية الانتقائية بهدف جذب العملاء الذواقة للمعرضين.

وتعليقاً على هذه المناسبة، يقول السيد كورادو فاكو، العضو المنتدب في ’إيتاليان إكسيبشن جروب‘ ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ’دي في جلوبال لينك‘ التي تقوم بتنظيم الفعالية لمعرض دبي الدولي للمجوهرات: “يمثل التعاون بين معرض دبي الدولي للمجوهرات وأسبوع الموضة العربي فرصةً رائعة للترويج لعلاقات استراتيجية تجمع عالمي المجوهرات والأزياء، وتضفي على مشهد الأناقة الراقية في الإمارات العربية المتحدة والعالم بعداً إضافياً. حيث يحرص كل من الطرفين على تسخير معرفته وخبراته خلال الفعالية التي يقيمها الطرف الآخر، مما يسهم في تعزيز الحوار بين كبار العارضين والمؤسسات والجمعيات والشركات ويضفي المزيد من الزخم للفعاليتين على حد سواء”.

ومن جانبه، قال يعقوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي في مجلس الأزياء العربي، الجهة المنظمة لأسبوع الموضة العربي: “على الرغم من أن منتجات قطاعي الأزياء والمجوهرات تستكمل بعضها البعض، غالباً ما تم اعتبارهما كقطاعين منفصلين. وتأتي الشراكة بين معرض دبي الدولي للمجوهرات وأسبوع الموضة العربي لتشكل معلماً تاريخياً في توحيد صناعة الأزياء الفاخرة والجاهزة تحت نفس المظلة. ويتيح هذا التعاون فرصاً جديدة للمهتمين في هذا المجال، ويوفر خيارات أفضل للنشاطات التجارية، ويسهم في دعم رؤية مجلس الموضة العربي في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للموضة ضمن احتفال مهيب على مستوى المدينة.”

يرحب معرض دبي الدولي للمجوهرات بزواره من المشترين وتجار التجزئة، ويفتح أبوابه من الساعة 2 ظهراً ولغاية الساعة 10 مساءً في 15 و16 و18 نوفمبر ومن الساعة 3 ظهراً ولغاية الساعة 10 مساءً في 17 نوفمبر 2017.

