Monday , March 19 2018
Breaking News
Home / بالعربية / “MANGEZ JUSTE”
book cover hi

“MANGEZ JUSTE”

March 17, 2018 بالعربية

MANGEZ JUSTE

كتاب من خبيرة اللؤلؤ سابين مظلوم

 بعد نجاحها في مجال الأعمال، ها هي خبيرة اللؤلؤ سابين مظلوم تخوض مجال الكتابة وتصدر كتابها الأول “الغذاء الصحيح” الذي يتناول موضوع التغذية الذي يهم كل انسان

“جسدي هو الشيء الوحيد الذي أملكه منذ الولادة وحتى اليوم الأخير، لذا فمن واجبي أن أعتني به”، تقول سابين.  فبعد أن أصبحت أماً لثلاثة أطفال، قررت سابين أن تقدم لعائلتها  أفضل الوسائل التربوية الحديثة سواء للنفس أو للجسد. وجدت نفسها تغوص في عالم التغذية الواسع، فتصدم حيناً بمعلومات متوارثة إنما خاطئة لا بل مسيئة للجسم البشري، وتتفاجأ حيناً آخر بحقائق لطالما ظلت مجهولة ومطمورة على الرغم من أنها غاية في الإفادة وبمتناول الجميع

mangez juste

فقررت بكل عزم أن ترتب هذه المعلومات وكل نتائج الأبحاث التي تعاونت مع كبار الخبراء والأطباء للتأكد من صحتها، في كتاب أودعته الى جانب الحقائق الغذائية، أساليب الطهي السليمة وصممت على مشاركة معرفتها مع كل من يرغب بالتمتع بأطباق لذيذة وصحية في آن. فجاء كتابها “الغذاء الصحيح” بجماله، وغنى محتواه وسهولة وصفاته، جوهرة في مجال التغذية، في وقت غلب فيه على نمط حياتنا العصري، أسلوب الأكل السريع والوجبات المعدة مسبقاً والمشبعة بالمواد الحافظة المؤذية

“الغذاء الصحيح” هو حجر الأساس في حياتنا بكل أبعادها الجسدية والنفسية والفكرية. فالغذاء الصحيح يعني أيضاً النمو السليم، تجنب الأمراض، الإحساس بالفرح، التقدم بالسن بكل عافية، الاستمتاع بمراحل العمر بدون ألم، التفكير بطريقة سليمة، القدرة على العطاء والإبداع … نعم كل ذلك وأكثر… لأنه حين يضرب المرض ويطغى الوجع يتحول الإنسان عن كل شيء ويصبح همه الوحيد هو العلاج. وكلنا يعلم أن “درهم وقاية هو خير من قنطار علاج”. وكتاب “الغذاء الصحيح” أتى ليكون “درهم الوقاية” هذا، تضعه سابين بين ايدينا لنوفر الوقت والمعاناة والمال ولنتمتع بأطيب الوجبات من خلال 85 وصفة شهية محضرة بأجود المكوّنات الطبيعية التي في متناول الجميع

الكتاب من إصدار “لاروس” وهو متوفر في جميع المكتبات الكبرى في لبنان والعالم اعتباراً من 15 آذار/مارس 2018

Tags

Check Also

CIBJO 2016 congress in Yerevan, Armenia

مؤتمر الاتحاد العالمي للمجوهرات 2016 في يريفان، أرمينيا

كان مؤتمر الاتحاد العالمي للمجوهرات 2016 الذي عقد في الفترة من 24 أكتوبر إلى 28 ...

Loading Facebook Comments ...
Designed by Creaholik
© Copyright 2018, All Rights Reserved