“MANGEZ JUSTE”

كتاب من خبيرة اللؤلؤ سابين مظلوم

بعد نجاحها في مجال الأعمال، ها هي خبيرة اللؤلؤ سابين مظلوم تخوض مجال الكتابة وتصدر كتابها الأول “الغذاء الصحيح” الذي يتناول موضوع التغذية الذي يهم كل انسان

“جسدي هو الشيء الوحيد الذي أملكه منذ الولادة وحتى اليوم الأخير، لذا فمن واجبي أن أعتني به”، تقول سابين. فبعد أن أصبحت أماً لثلاثة أطفال، قررت سابين أن تقدم لعائلتها أفضل الوسائل التربوية الحديثة سواء للنفس أو للجسد. وجدت نفسها تغوص في عالم التغذية الواسع، فتصدم حيناً بمعلومات متوارثة إنما خاطئة لا بل مسيئة للجسم البشري، وتتفاجأ حيناً آخر بحقائق لطالما ظلت مجهولة ومطمورة على الرغم من أنها غاية في الإفادة وبمتناول الجميع

فقررت بكل عزم أن ترتب هذه المعلومات وكل نتائج الأبحاث التي تعاونت مع كبار الخبراء والأطباء للتأكد من صحتها، في كتاب أودعته الى جانب الحقائق الغذائية، أساليب الطهي السليمة وصممت على مشاركة معرفتها مع كل من يرغب بالتمتع بأطباق لذيذة وصحية في آن. فجاء كتابها “الغذاء الصحيح” بجماله، وغنى محتواه وسهولة وصفاته، جوهرة في مجال التغذية، في وقت غلب فيه على نمط حياتنا العصري، أسلوب الأكل السريع والوجبات المعدة مسبقاً والمشبعة بالمواد الحافظة المؤذية

“الغذاء الصحيح” هو حجر الأساس في حياتنا بكل أبعادها الجسدية والنفسية والفكرية. فالغذاء الصحيح يعني أيضاً النمو السليم، تجنب الأمراض، الإحساس بالفرح، التقدم بالسن بكل عافية، الاستمتاع بمراحل العمر بدون ألم، التفكير بطريقة سليمة، القدرة على العطاء والإبداع … نعم كل ذلك وأكثر… لأنه حين يضرب المرض ويطغى الوجع يتحول الإنسان عن كل شيء ويصبح همه الوحيد هو العلاج. وكلنا يعلم أن “درهم وقاية هو خير من قنطار علاج”. وكتاب “الغذاء الصحيح” أتى ليكون “درهم الوقاية” هذا، تضعه سابين بين ايدينا لنوفر الوقت والمعاناة والمال ولنتمتع بأطيب الوجبات من خلال 85 وصفة شهية محضرة بأجود المكوّنات الطبيعية التي في متناول الجميع

الكتاب من إصدار “لاروس” وهو متوفر في جميع المكتبات الكبرى في لبنان والعالم اعتباراً من 15 آذار/مارس 2018