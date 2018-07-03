معرض دبي الدولي للمجوهرات2018

يعد لفقرة ضخمة 14 – 17 نوفمبر

يعد معرض دبي الدولي للمجوهرات، الفعالية الوحيدة المتخصصة في المجوهرات المتصلة بالأعمال المباشرة بين الشركات وبين الشركات والمستهلك، لفقرة ضخمة تقدم وجهةً مفضلة تربط بين كافة مفاصل قطاع المجوهرات العالمي بدءاً من منظمات التجارة الدولية مروراً بغرف التجارة والمصنعين وتجار الجملة والتجزئة وصولاً إلى المستهلكين النهائيين

ينعقد المعرض بين 14 و17 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم من شركة ’دي في جلوبال لينك‘، والتي تعد ثمرة التعاون المشترك بين مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة ’إيتاليان إكسيبشن‘ (IEG) المجموعة الإيطالية الرائدة في مجال تنظيم المعارض. وفي حلته الجديدة، يجمع معرض دبي الدولي للمجوهرات بين المعرضين التخصصيين الرائدين في قطاع المجوهرات على مستوى الإمارة، وهما معرض ’فيتشينزا أورو دبي‘ الموجه لقطاع الأعمال و’أسبوع دبي الدولي للمجوهرات‘ الموجه لقطاعات المستهلكين

يقدم معرض دبي الدولي للمجوهرات، والذي يمتد على مساحة عرض مغلقة تتجاوز 200000 مترا مربعاً، بمفهومه الجديد كلياً من ناحية التصميم والشكل، أكثر من 500 جهة من العارضين المحليين والإقليميين والعالميين وأحدث خطوطهم وتشكيلاتهم وابتكاراتهم في مجال المجوهرات أمام جمهور كبير من المستهلكين وتجار المجوهرات

سيكون المعرض مقسماً إلى أربعة قطاعات استراتيجية، وهي العلامات العالمية والمجوهرات الفاخرة والألماس والأحجار الكريمة والتغليف والتكنولوجيا، وذلك في سبيل تلبية المتطلبات العملية المتزايدة لسوق المجوهرات العالمية وتطوراتها المستمرة. كما سيعمل المعرض على توفير التجربة المثالية للزوار من التجار والمستهلكين على حدٍ سواء، إضافةً إلى تسهيل إجراء العارضين لصفقات البيع والتعاملات التجارية بشكلٍ مباشر ضمن المعرض بأكبر قدر ممكن

لمحة عن العارضين

الشركات المصنعة، تجار الجملة، تجار التجزئة، تجار الأحجار الكريمة والماس، شركات التعبئة والتغليف والتكنولوجيا، المصممون، غيرها من الأعمال المتعلقة بصناعة المجوهرات

لمحة عن الزوار

متاجر Mono-Brand، الموزعون الرسميون للعلامات التجارية، المتاجر الراقية، المتاجر متعددة العلامات التجارية، سلسلات متاجر البيع بالتجزئة، تجار الجملة، المستوردون والمصدرون، مراكز الأزياء، المتاجر متعددة الأقسام، تجار التجزئة عبر الإنترنت، مصانع المجوهرات، المصممون المستقلون، الجمعيات المهنية، المستهلكون

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